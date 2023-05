Ex-Sporting Hernán Barcos imagina penálti à Cruyff pelo Alianza Lima

A carregar o vídeo ...

Com o 5-1 no marcador, deu para ser inventivo no castigo máximo e Hernán Barcos pensou em imitar Johan Cruyff. Em 1982, o génio holandês não bateu a bola diretamente para a baliza e fez antes uma assistência para Olsen, que entrou na área de rompante, para devolver a assistência a Cruyff que marcou para uma baliza deserta. O ex-Sporting não marcou mas assistiu Lavandeira que fez o 6-1 final diante do Deportivo Binacional, no campeontado peruano.