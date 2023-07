A carregar o vídeo ...

O Ponte Preta empatou, no último domingo, diante do Vitória (2-2), num jogo a contar para a 20.ª jornada da Série B. Aos 13 minutos, André, que passou pelo Sporting na primeira metade da época 2016/2017, marcou um autêntico golaço com um pontapé de bicicleta exímio. [Vídeo: Globo/Twitter]