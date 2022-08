Ex-V. Guimarães chocou (sem querer) contra o árbitro e acabou... expulso

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do V. Guimarães, o avançado Henrique Dourado protagonizou este fim de semana uma das mais insólitas expulsões dos últimos tempos. Diante do Wuhan Yangtze, o dianteiro do Henan SSLM viu o cartão vermelho logo aos 16', devido a um choque (aparantemente acidental) com o árbitro da partida. Note-se que, apesar de ter jogado com menos um durante 75 minutos, o Henan SSLM empataria a dois neste jogo...