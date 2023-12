A carregar o vídeo ...

Operado a uma lesão do menisco interno do joelho esquerdo em novembro, Neres mostra que está a recuperar favoravelmente. "Excelente", "muito bom" são expressões ouvidas num vídeo, partilhado por Jony Dias, treinador de alta competição, em que se vê o extremo do Benfica a fazer exercícios. O regresso do brasileiro à competição está previsto para fevereiro