Fã brasileiro veste camisola que Ronaldo usou no Mundial e há quem pergunte: «Ele é cheiroso mesmo?»

Lucas Mendes de Carvalho, um adepto brasileiro que tem uma página de de Instagram só sobre Cristiano Ronaldo, esteve com Kátia Aveiro no Qatar e vestiu a camisola que o craque português usou no jogo com a Coreia do Sul. Lucas partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que envergou "a camisola da fera" e houve quem perguntasse se CR7 cheira mesmo bem... (Vídeo Instagram)