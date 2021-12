Fábio Coentrão mostra-se longe do futebol: «A vida no mar não é vergonha alguma»

A carregar o vídeo ...

Longe da carreira do futebol, que colocou Vila do Conde e Caxinas nas bocas do mundo, Fábio Coentrão abriu recentemente as portas ao público para mostrar a sua nova vida profissional. O antigo jogador de Rio Ave, Benfica e Real Madrid, entre outros, concedeu uma entrevista à 'Empower Brands Channel', conduzida pela apresentadora e escritora Fátima Lopes, onde demonstrou todo o seu amor pela vida no mar.



"A vida no mar não é vergonha nenhuma. Quando falamos no mar, há muita gente que pensa que o mar é um bicho de sete cabeças, mas não. É uma vida muito gira para se seguir", disse o ex-internacional português, que é faz parte do núcleo piscatório de Caxinas. [Vídeo: Empower Brands Channel]