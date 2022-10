A carregar o vídeo ...

Fábio Vieira e Martinelli juntaram-se para fazer uma pequena partida ao Gunnersaurus, a mascote oficial do Arsenal, que marcou presença no treino da equipa desta segunda-feira. O português captou a atenção da mascote, empurrou-a e o brasileiro tratou de fazer o resto. No final, todos riram. [Vídeo: Arsenal]