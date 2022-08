Fábio Vieira está apto e já se mostrou com a camisola do Arsenal a Arteta (ainda que nas reservas)

A carregar o vídeo ...

Fábio Vieira está, finalmente, operacional. O médio contratado ao FC Porto pelo Arsenal passou a pré-temporada lesionado e sem poder mostrar os dotes aos adeptos dos gunners que estão empolgados em contar com uma das suas contratações mais sonantes, a par de Gabriel Jesus e Zinchenko. Na bancada, estava o técnico Mikel Arteta a assistir a tudo no jogo das reservas do Arsenal contra as do Swansea.