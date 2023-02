Fábio Vieira faz revelações no Arsenal: «Karaoke? Ai o meu nome é Rebeca e o teu qual é...»

A carregar o vídeo ...

Fábio Vieira protagonizou momento de boa disposição num vídeo partilhado pela comunicação do Arsenal. O médio formado no FC Porto revelou alguns dos gostos pessoais e um, em particular, levou à gargalhada do entrevistador dos gunners. Foi o momento em que o internacional português pelas seleções jovens assumiu o "gosto por uma música tradicional de Portugal" quando tem de apostar no karaoke. 'Meu nome é Rebeca' foi o tema escolhido por Fábio Vieira, da autoria da portuguesa Rebeca.