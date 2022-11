Facundo Pellistri: «Cristiano Ronaldo está sempre atento, ele pergunta pelas minhas lesões»

A carregar o vídeo ...

Facundo Pellistri ainda não se estreou oficialmente pela primeira equipa do Manchester United mas treina com o plantel de Erik Ten Hag. O médio internacional uruguaio, de 20 anos, foi instado a revelar como é Cristiano Ronaldo no dia-a-dia e deixou-lhe vários elogios. "É sempre um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Ouvimos sempre estas coisas mas eu confirmei-o. É muito humano", vincou, garantindo que CR7 é alguém "atento". "Está sempre atento, ele pergunta pelas minhas lesões. Como pessoa é incrível. Como jogador nós sabemos como é", frisou. [Vídeo: ESPN Argentina]