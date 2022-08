Fair play em estado puro: atleta de Andorra acaba em último após parar para ajudar adversário nos Europeus

A carregar o vídeo ...

Nahuel Carabaña, de Andorra, protagonizou um gesto de enorme fair play no segundo dia dos Europeus de atletismo de Munique, quando durante a prova de 3000 metros obstáculos decidiu abdicar da sua corrida para ajudar o dinamarquês Axel Vang Christensen, que tinha caído com alguma violência na passagem de um dos obstáculos. Primeiro ainda parece ter pensado continuar, mas rapidamente se voltou para o nórdico, procurando saber como este estava. Depois ainda o ajudou a sair daquela zona, que pouco depois viria a ser novamente superada pelos corredores. Depois deste gesto notável, o atleta de 22 anos seguiu na corrida, acabando em último, com 9:37.74 de tempo final, a mais de um minuto do vencedor, o italiano Osama Zoghlami. Ainda assim, apesar de ter sido último, Carabaña recebeu a maior ovação do dia, sendo saudado pelos milhares que estavam nas bancadas.