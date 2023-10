Fair-play no Distrital de Évora: jogador abdica de marcar após lesão de adversário

A carregar o vídeo ...

Roberto Carlos, avançado do Grupo União Spor de Montemor, abdicou de marcar um golo, pois não quis tirar partido da lesão de um adversário. Aconteceu no Campeonato Distrital de Évora. Um futebolista do Alcaçovense lesionou-se sozinho já dentro da sua área, perdendo o controlo da bola, que ficou nos pés de Roberto Carlos. Com todas as possibilidades de fazer golo, Roberto decidiu não tirar partido da situação e atirou a bola para fora. De pronto o árbitro mostrou um cartão branco ao futebolista do Grupo União Spor de Montemor, para premiar um gesto que foi aplaudido de pé por todos no estádio. O gesto tem ainda mais significado, pois o jogo não estava completamente resolvido. A equipa da casa vencia na altura por 2-0 - acabou por ganhar por 3-0 - e o jogador do Alcaçovense foi mesmo substituído devido à gravidade da lesão. (Vídeo: Grupo União Spor de Montemor).