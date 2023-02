Fair play resulta em momento insólito: devolveram a bola, marcaram e depois... ofereceram golo

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Masafi e Al Arabi, da 2.ª divisão dos Emirados Árabes Unidos, disputado esta sexta-feira, ficou marcado por uma daquelas situações dignas dos apanhados. Com o marcador em 1-0, o conjunto da casa teve um gesto de fair play e devolveu a bola ao adversário com um passe longo. O problema? O guarda-redes do Al Arabi tropeçou e deixou a bola entrar na sua baliza. Ato contínuo, noutro gesto de fair play, o Masafi permitiu ao adversário marcar. No final, refira-se, o jogo acabou mesmo em 2-1 para o Masafi.