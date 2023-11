Faixas ao contrário: adeptos do Botafogo em protesto contra o mau momento da equipa

A carregar o vídeo ...

Em protesto contra o mau momento da equipa, os adeptos do Botafogo viraram as faixas ao contrário num dos topos do Estádio Nilton Santos, antes da receção ao Santos. Recorde-se que o Fogão chegou a liderar o Brasileirão com 13 pontos de avanço, mas foi perdendo essa vantagem ao longo das jornadas e está atualmente mergulhado numa série de maus resultados, não encontrando o rumo das vitórias há sete jogos. Está atualmente fixado na 2.ª posição, 'embrulhado' numa corrida ao título com vários candidatos.