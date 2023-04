A carregar o vídeo ...

O duelo entre AlbinoLeffe e Mantova, da 35.ª jornada do Grupo A da Serie C italiana, ficou marcado por um golo caricato. Tudo porque houve uma falha de comunicação entre um defesa e o guarda-redes da equipa da casa. Quem aproveitou foi Davis Mensah, avançado da formação visitante, que fez assim o 2-0 final a favor do Mantova. [Vídeo: Youtube]