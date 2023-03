A carregar o vídeo ...

Confessamos que já vimos falhanços mais 'críticos', mas na Austrália estão a olhar para este momento do neozelandês Kosta Barbarouses, do Wellington Phoenix, como um dos maiores do ano. Aconteceu no embate diante do Adelaide United, numa altura em que o marcador estava em 2-0. Depois deste falhanço, a equipa de Adelaide conseguiu fazer mais três golos e ganhou por 5-1.