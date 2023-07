Falta de fair play? Americano fez um dos KO's mais rápidos de sempre no UFC

A carregar o vídeo ...

O norte-americano Luis Hernandez conseguiu esta sexta-feira um dos KO's mais rápidos da história do MMA, ao 'apagar' o compatriota Brian Topp logo aos 3 segundos. Tudo aconteceu no Titan FC 83, em Hallandale Beach, na Flórida (EUA), e a forma como os comentadores reagem dizem bem da espectacularidade do momento. Ainda assim, a ação valeu algumas críticas, já que há opiniões que apontam a falta de desportivismo do lutador, pois o golpe surge no instante anterior a um aparente cumprimento ao adversário.