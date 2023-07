Falta de jeito ou puro azar? Avançado do Molde protagoniza falhanço incrível

A carregar o vídeo ...

Veton Berisha, avançado do Molde, foi este sábado protagonista de um falhanço incrível, na goleada da sua equipa no terreno do Valerenga (0-4), em jogo da 14.ª jornada do campeonato norueguês. Numa altura em que o marcador já mostrava aquele que viria a ser o resultado final, o jogador de 29 anos tirou o guarda-redes adversário da frente, mas não conseguiu atirar para o fundo das redes. [Vídeo: TV 2 Sport]