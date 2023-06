A carregar o vídeo ...

Patrice Evra, ex-internacional francês e um dos investidores do Estrela da Amadora através do grupo norte-americano My Football Club, provocou algumas gargalhadas esta quinta-feira quando, num treino para o Soccer Aid (jogo de caridade repleto de estrelas do futebol e não só). O antigo jogador, de 42 anos, tentou fazer uma passe de letra, mas acabou no chão. [Vídeo: TikTok]