Família de Ronaldo celebra bodas de prata de Hugo com festa de arromba: CR7 e Georgina presentes... em vídeo

A carregar o vídeo ...

Hugo, o irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, celebrou as bodas de prata do seu casamento com Rubina numa festa que reuniu (quase) toda a família Aveiro na Madeira. Cristiano Ronaldo, que está na Arábia Saudita, não pôde estar presente mas enviou uma mensagem em vídeo, juntamente com a namorada, Georgina Rodríguez. "Muitas felicidades. Espero que sejam muito felizes. Gostava de estar aí na Madeira com vocês, para comemorar este dia especial, mas vamos ter oportunidades para estar juntos", disse CR7. (Vídeo Instagram/Katia Aveiro)