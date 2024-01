Farense-FC Porto: Grande arrancada de Galeno e Evanilson abre o marcador no São Luís

Ao minuto 36, Evanilson aproveitou uma grande arrancada de Galeno pela esquerda para ganhar espaço nas costas da linha defensiva do Farense e atirar a contar em Faro. Isto depois de uma sequência de eventos nas duas áreas - primeiro, foi o FC Porto a reclamar penálti, com João Pinheiro a mandar jogar depois de verem as imagens do lance, depois foi Mattheus Oliveira a desperdiçar uma grande penalidade com um remate que saiu muito fora do alvo. Está assim aberto o marcador no São Luís. [Vídeo: VSports]