Fãs desagradados com vídeo da mulher de Beckham a sair do duche: «Mentir não é a melhor forma...»

A última publicação de Victoria Beckham, mulher do antigo internacional inglês David Beckham, não está a ser bem recebida pelos seus seguidores nas redes sociais. A designer de Moda e fundadora da marca de beleza Victoria Beckham Beauty partilhou um vídeo no Instagram com o intuito de promover a sua linha de maquilhagem, no qual afirma estar com a pele limpa, pois tinha acabado de sair do duche. No entanto, os fãs consideram que Victoria mentiu relativamente ao produto e criticaram-na através daquela rede social. Leia o artigo completo na Máxima.