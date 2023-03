Fãs do Tottenham impressionados com perna de Bentancur após grave lesão

A carregar o vídeo ...

Rodrigo Bentancur lesionou-se há cerca de mês e meio no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, passando neste momento por um duro e longo período de recuperação. Esta semana já voltou ao ginásio e partilhou alguns exercícios com os adeptos, que ficaram impressionados essencialmente com a transformação física nas pernas do jogador em apenas seis semanas. Uma mudança que é possível notar-se aos 14 segundos deste vídeo, com a perna direita muito menos desenvolvida muscularmente do que a esquerda. O movimento justifica parte da diferença, mas mesmo assim as imagens deixaram muitos adeptos boquiabertos.