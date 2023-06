Fatawu fica perto de mais um golo antológico: poste tirou momento mágico ao jovem do Sporting

A carregar o vídeo ...

Marcar grandes golos (antes do meio-campo) parece algo o jovem Fatawu Issahaku quer tornar uma especialidade. Já o tinha feito há alguns meses e este domingo, novamente pelos Sub-23 do Gana, voltou a tentar. Contudo, ao contrário dessa ocasião, desta vez a tentativa acabou por esbarrar no poste. No final, refira-se, o Gana venceria por 3-2 diante do Congo, neste que era o jogo de estreia na CAN da categoria.