Fatawu renunciou à CAN para se afirmar no Leicester, foi expulso e agora... só volta a jogar daqui a um mês

Apesar de ter boas perspetivas de ser opção na seleção do Gana na CAN'2023, Abdul Fatawu decidiu prescindir dessa possibilidade de representar o seu país e ficar no Leicester para se afirmar e manter o entrosamento nos foxes. A decisão do extremo, contudo, acabou por sair 'furada', já que este sábado, precisamente no dia de abertura da prova africana, foi expulso diante do Coventry City, o que o afastará dos jogos do Championship até dia 10 de fevereiro... um dia antes da final da CAN!