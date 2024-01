Faz hoje 10 anos: no dia 12 de janeiro de 2014, o Benfica defrontou o FC Porto no Estádio da Luz. Uma vez que se se tratava do primeiro jogo em casa após a morte de Eusébio da Silva Ferreira, os jogadores do Benfica alinharam com o nome Eusébio nas camisolas, uma das muitas homenagens desse dia. As águias venceram os dragões por 2-0, com golos de Rodrigo e Garay.