FC Porto apaga André Villas-Boas da história e adeptos revoltam-se

Num vídeo em que assinala várias conquistas internacionais, além de referências a camisolas históricas do clube e triunfos também domésticos com esses mesmos equipamentos, o FC Porto ignorou a Liga Europa conquistada em 2011 por André Villas-Boas - há apenas uma rápida imagem da final dessa prova, sem ser identificada a temporada -, potencial adversário de Pinto da Costa nas eleições de 2024 e que recentemente admitiu não estar a viver uma boa relação com o atual presidente. O vídeo tem gerado críticas dos adeptos azuis e brancos nas redes sociais por omitirem este troféu.