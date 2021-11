A carregar o vídeo ...

Uribe, Marcano e Wendell não subiram esta terça-feira ao relvado no Olival, no último treino do FC Porto para o jogo com o Milan. Estas situações poderão ser esclarecidas por Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo, onde também vai estar Sérgio Oliveira [Vídeo Record]