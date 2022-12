FC Porto lança documentário sobre desporto adaptado: «Os atletas vivem apaixonadamente»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto lançou este sábado, Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, um documentário sobre a secção de desporto adaptado do clube, que mostra, por dentro, o trabalho realizado. Vários dos intervenientes partilham as suas experiências na respetiva modalidade. E Pinto da Costa também participa. "Os atletas, é muito interessante, vivem apaixonadamente. Sempre que ganham alguma taça vêm entregá-la ao museu e a alegria deles sensibiliza-me muito. São pessoas extremamente sensíveis", notou o presidente. Refira-se que a secção de desporto adaptado do FC Porto já existe há mais de três décadas e nela são praticados desportos como o boccia, basquetebol, futebol de sete, futsal, natação, ténis de mesa e goalball.