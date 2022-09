A carregar o vídeo ...

Roger Federer participou duas vezes no Estoril Open e em 2010, na sua segunda presença no Jamor, a organização do torneio levou-o a dar uma volta por Lisboa a bordo de um elétrico. O tenista suíço, que esta quinta-feira, viajou na companhia de crianças. Recorde o momento. (Vídeo YouTube)