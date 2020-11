Felipe Melo em apuros: até 'usam' lutadores de UFC para o castigar

A carregar o vídeo ...

Felipe Melo sempre teve fama de 'bad boy' e provavelmente nunca se livrará dela, mas por estes dias viu esse 'estatuto' chegar a um outro nível. Tudo por causa deste lance no duelo com o Vasco da Gama, que levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a abrir um inquérito e até utilizar declarações de lutadores do UFC como prova. Em causa está o facto de o médio do Palmeiras ter torcido o braço do jogador contrário numa jogada de pontapé de canto.



O lutador Glover Teixeira, por exemplo, considerou que Felipe Melo, pelo que se vê nas imagens, "sabe o que está a fazer. É um golpe muito efetivo". Já Fabrício Werdum, também ele do UFC, admitiu que se "a alavanca fosse mais à frente poderia ter partido o braço do adversário (...) Ele até deve ter ficado com o cotovelo dorido, porque se houvesse um pouco mais [de força] poderia ter mesmo afetado os ligamentos e ser uma lesão mais grave".



Declarações que foram utilizadas pela acusação e que podem servir para efetivar um castigo de 4 a 12 jogos. Ainda assim, mesmo que seja castigado, a verdade é que Felipe Melo dificilmente jogará nos próximos tempos, já que uma lesão sofrida no tornozelo o afastará dos relvado por três meses.