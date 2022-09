Fenerbahçe empatou nos descontos e Jorge Jesus revoltou-se contra os adeptos do Rennes

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus protagonizou mais um momento caricato à frente do comando do Fenerbahçe. Depois dos gestos para com o guarda-redes do Dínamo Kiev na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, o experiente técnico português teve agora um momento mais 'quente' mas com os adeptos da equipa adversária, que hoje era o Rennes (França). Logo após o golo que fixou o empate aos 90'+2, Jorge Jesus virou-se para a bancada e fez um gesto que deu a entender que alguém teria... garganta a mais.