Ferdinand ignorou Jamie Carragher e no final ainda perguntou: «Por que ficaste vermelho?»

Rio Ferdinand e Jamie Carragher, antigos jogadores de Manchester United e Liverpool, respetivamente, protagonizaram um momento constrangedor minutos antes da meia-final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Real Madrid, no Etihad Stadium. O antigo defesa-central dos red devils ignorou por completo Jamie Carragher, dirigindo-se para Thierry Henry. Após uma troca de palavras com ex-internacional francês, Rio Ferdinand e Jamie Carragher riram-se e cumprimentaram-se, com o ex-Liverpool a não esconder a vergonha. Nas redes sociais, Ferdinand brincou com a situação: "Por que ficaste vermelho?", questionou.