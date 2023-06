Fernandinho aconselha Bento e Vitor Roque: «Vão para Europa e demorem muito tempo a voltar»

A carregar o vídeo ...

Fernandinho, jogador do Athletico Paranaense que fez grande parte da carreira no Shakhtar Donetsk e no Manchester City, aconselhou Bento, guarda-redes pretendido pelo Benfica, e Vitor Roque, avançado de 18 anos que está na mira do Barcelona, a aproveitarem as oportunidades para se mudarem para a Europa. (Vídeo Twitter)