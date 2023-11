Fernando Madureira na AG do FC Porto: «Villas-Boas disse que enquanto o presidente for vivo deve liderar o clube»

A carregar o vídeo ...

Depois de André Villas-Boas, também Fernando Madureira assumiu a palavra na Assembleia Geral do FC Porto, numa declaração que pode ouvir acima, na qual visou precisamente o antigo técnico do clube e futuro candidato à presidência.



"Em primeiro lugar quero dizer-vos que estou com esta cara porque estou extremamente cansado, aterrei eram 20:05 no nosso aeroporto, chegámos de Barcelona quase sem dormir. São ossos de ofício. Estou mais triste por não ter ganho o campeonato do que com este saldo negativo. Dizer também que apesar de ter licenciatura e mestrado em gestão de desporto, não vou falar de contas, não me vou meter na área do doutor Fernando Gomes e do doutor Angelino Ferreira, que são dois especialistas na matéria. Por falar em citações, o ex-treinador André falou numa de 2011 e eu vou falar numa citação ao jornal de notícias de 19/02/2019. ‘Enquanto o presidente for vivo deve liderar’.



Perguntar se o nosso sócio e ex-treinador, que disse que se devolvessem os prémios não votaria contra estas contas, queria perguntar ao doutor Fernando Gomes se sem esses prémios que vocês receberam as contas passavam de negativas a positivas. E por ultimo dizer só uma coisa, não esqueçam que, todos juntos, é muito difícil combater os inimigos que nós temos e divididos ainda é mais".