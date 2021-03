A carregar o vídeo ...

O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1 com o golo do triunfo a ser marcado por Coates em cima do apito final . Nesse momento, Fernandes Mendes, ex-jogador e adepto dos leões, a comentar o jogo na CMTV, 'explodiu' de alegria. Veja o momento.