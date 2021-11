Fernando Santos explica gesto de Cristiano Ronaldo no final do Portugal-Sérvia

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo gesticulou com Fernando Santos no final do Portugal-Sérvia, um momento que o selecionador nacional português foi convidado a explicar na conferência de imprensa pós-jogo. "Estava a dizer ao outro jogador que lá [na Sérvia] tinha marcado um golo no último minuto e que o árbitro não contou", atirou Fernando Santos. [Vídeo: RTP]