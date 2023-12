Ferry que transportava adeptos do West Ham para o jogo com o Fulham bateu em ponte e foi obrigado a dar a volta

A carregar o vídeo ...

É caso para se dizer: mais vale tarde que nunca. Um grupo de adeptos do West Ham acabou por chegar atrasado ao jogo deste domingo com o Fulham, em Londres, devido a um pequeno acidente, isto porque o ferry em que seguiam acabou por embater na ponte Hammersmith no momento em que atravessava o rio Tamisa, o que obrigou a uma volta de 180 graus. Os danos foram mínimos, como é possível ver nas imagens, e não terá causado quaisquer ferimentos aos passageiros que iam a bordo. No final, estes adeptos acabaram por ter mais uma infelicidade, uma vez que o West Ham foi goleado por 5-0. Há dias em que mais vale não sair de casa...