O Belgrano alcançou a subida à 1.ª divisão na Argentina e a festa foi à medida do feito, mas podia ter terminado em tragédia. Tudo aconteceu quando o autocarro que transportava os jogadores na parte superior passou por baixo de uma ponte e um dos atletas ficou a centímetros de chocar com o edifício. [Vídeo: Twitter Planeta do Futebol]