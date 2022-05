Festa de arromba do plantel de andebol do Benfica: do novo cântico ao mergulho na piscina da Luz de cerveja na mão

A carregar o vídeo ...

A vitória inédita na Liga Europeia mereceu um festejo condizente para a equipa de andebol do Benfica. Vários jogadores vibraram e muito após a final com o Magdeburgo na Altice Arena. Daí, a festa migrou para o Estádio da Luz onde se ouviu um novo cântico: "Benfica is on fire!". Mais tarde, alguns dos jogadores da equipa de Chema Rodríguez deram um pulinho às piscinas da Luz, casos de Keita, Kukic ou Sergey Hernández. Tudo com bastante álcool à mistura... mesmo dentro da piscina.