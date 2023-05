Festa e lágrimas das jogadoras do Benfica na despedida de Cloé Lacasse

A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu hoje no terreno do Amora por 2-1 , no encerramento da Liga BPI, conquistada novamente pelas águias. Após o encontro, Cloé Lacasse, que marcou um dos golos da reviravolta e foi a melhor marcadora e jogadora da prova, foi o centro das atenções. A avançada canadiana vai sair para o Arsenal e foi homenageada pelas colegas no relvado, entre festa e também lágrimas das futebolistas, como Kika Nazareth.