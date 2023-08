A carregar o vídeo ...

Gabigol deu uma festa em casa, de celebração do seu 27.º aniversário, e um grupo de adeptos do Flamengo esteve à porta da residência do jogador, à chuva, em protesto. O momento do clube é delicado e a 'torcida' não poupou o avançado nem os seus convidados. A polícia foi chamada ao local. (Vídeo Twitter)