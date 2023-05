A carregar o vídeo ...

Pela conquista do campeonato holandês 2022/23, o Feyenoord decidiu presentear todos os jogadores do seu plantel masculino com um anel personalizado. A joia tem a mensagem "campeão nacional da Holanda", seguindo da temporada em causa e o número da camisola do jogador em questão. [Vídeo: Feyenoord]