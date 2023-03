Fez história pela seleção inglesa e... discursou no balneário: Harry Kane viveu noite de emoções

A carregar o vídeo ...

Harry Kane fez história esta quinta-feira por Inglaterra ao tornar-se no melhor marcador da seleção inglesa com 54 golos marcados. O avançado do Tottenham marcou o segundo golo do triunfo (2-1) dos ingleses diante de Itália e, no final do encontro, discursou no balneário depois de cumprimentar todos os jogadores e os elementos da equipa técnica de Gareth Southgate. "Só quero agradecer aos jogadores e a toda a equipa técnica. Significa muito para mim. Marcar este golo, especialmente depois do que aconteceu Mundial, significa muito. Obrigado a todos e vamos continuar a trabalhar", referiu Kane.