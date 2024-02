Fez-se história na Liga BPI: árbitra comunicou ao público decisão tomada pelo VAR

A carregar o vídeo ...

Pela primeira vez na Liga BPI, uma árbitra comunicou ao público uma decisão tomada pelo VAR. Aconteceu este sábado no Sporting-Valadares Gaia (2-0), da 13.ª jornada do campeonato. Inês Andrada tinha assinalado penálti a favor do Sporting e, após comunicação com a Cidade do Futebol, reverteu a decisão e marcou falta fora da área. "A falta cometida pela jogadora número 3 do Valadares, que eu assinalei, foi fora, por isso vou cancelar o penálti e assinalar o livre direto", disse a juíza.