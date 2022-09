A carregar o vídeo ...

Luís Figo participou num jogo de futebol a uma altitude de 6.166 metros - um novo recorde mundial do Guinness - e com gravidade... zero. Num pequeno relvado no interior de um avião (iniciativa da Mastercard), o antigo internacional português experienciou novas sensações e, no final, contou como foi 'jogar no ar'.