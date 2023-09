Filha de Cristiano Ronaldo pediu à mãe para conhecer... outro jogador

A carregar o vídeo ...

Al Nassr e Al Ahli deram ontem um espectáculo com grande emoção - vitória da equipa de CR7 por 4-3 - no qual dois nomes se evidenciaram dos demais: Talisca e Cristiano Ronaldo, ambos com dois golos. No final do jogo, os filhos do internacional português subiram ao relvado: Cristianinho Jr e Mateo divertiram-se com remates e a pequena Alana Martina ficou de olho no que se passava... noutro local do campo: "Mamã, está ali um jogador que quero conhecer", ouve-se no vídeo partilhado por Georgina Rodríguez [Vídeo Insta Stories]