Filha de Michael Jordan só percebeu a grandeza do pai passados 23 anos

O documentário 'The Last Dance', sobre a temporada do último título dos Chicago Bull, ajudou a filha de Michael Jordan, Jasmine, a perceber melhor o pai, enquanto jogador de basquetebol. Em 1997, Jasmine tinha apenas 5 anos e diz que só agora, passados 23 anos, percebeu a razão do pai ser uma lenda da NBA: "Agora compreendo como as outras pessoas o viam, quando eu e os meus irmão só o víamos como nosso pai."