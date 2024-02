Filho de Afonso Figueiredo chora 'baba e ranho' após eliminação de Morita na Taça Asiática

A carregar o vídeo ...

O Japão de Hidemasa Morita, médio do Sporting, foi este sábado eliminado pelo Irão nos quartos de final da Taça Asiática. Quem não conseguiu ficar indiferente a este resultado foi Mateus, filho de Afonso Figueiredo, fã assíduo do médio japonês dos leões que não aguentou as lágrimas com a desilusão. O momento foi partilhado pelo pai, nas redes sociais. Em 30 de novembro do último ano, Afonso Figueiredo havia revelado, em entrevista ao nosso jornal, a admiração que Mateus tinha por Hidemasa Morita.