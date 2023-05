Filho de Bruno Fernandes marcou e imitou festejo do pai: reação do médio do United é imperdível

A carregar o vídeo ...

Logo após o final do jogo contra o Fulham, em Old Trafford, as famílias dos jogadores do Manchester United subiram ao relvado para um último momento de comunhão com os adeptos no estádio dos red devils. Bruno Fernandes foi um dos jogadores que partilhou alguns momentos com os filhos e não escondeu a felicidade quando viu o 'pequenote' imitar o seu festejo logo após marcar um golo a Fred, guarda-redes improvisado.